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Сегодня, 21:08

Соболев объяснил, почему не взял Жиркова в свою команду медиалиги

Антон Иванов
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Нападающий «Спартака» Александр Соболев объяснил, почему не взял Юрия Жиркова в свою команду медиалиги «БейБеги».

— Жиркова в нашу команду «БейБеги» мы не взяли. В медиалиге нужно много разговаривать, а Юра слишком молчаливый. Поэтому и приняли такое решение.

— Планируешь ли ты поехать на чемпионат мира в Катар, конечно же, как болельщик?

— Нет, я не поеду туда.

Ранее Джикия в интервью «СЭ» рассказал, зачем он вместе с Соболевым основал футбольную команду «БейБеги».

Александр Соболев
Юрий Жирков
Футбол
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