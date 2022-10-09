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9 октября, 17:39

Соболев: «В первом тайме я еще в Астрахани был, рыбачил. Во втором — включился»

Соболев оценил свою игру в матче против «Крыльев Советов»
Микеле Антонов
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (5:2) в 12-м туре РПЛ.

— Великолепный матч у вас, хорошая результативность.

— В первом тайме я, наверное, еще в Астрахани был, рыбачил. Гол привез, но во втором тайме чуть включился. Лучший ли это мой отрезок за карьеру? До этого я тоже вроде забивал часто. Не знаю, я не слежу, сколько матчей подряд забиваю. Я просто делаю свою работу.

— Забивая голы, вы радовались. Самарская история — все?

— Ну да, уже и в предыдущих матчах радовался. Нет такого, что это принципиальная игра.

— Матч получился эмоциональным. В конце первого тайма была перепалка. Что там случилось?

— Не видел. Прошел мимо.

— Есть ощущение, что «Спартак» способен демонстрировать такой футбол каждый матч?

— Посмотрим дальше. В каждом матче играем неплохо. Но бывает моментами, в первом тайме или во втором. Надо так играть всю игру.

— В Нижнем Новгороде и сегодня «Спартак» пропустил первым. Нравиться одерживать волевые победы?

— Просто так получается.

— Промес гений?

— Конечно! У нас каждый в команде гений.

— За счет чего пропустили первый быстрый гол?

— Не знаю. Первый гол я в центре обрезал. Не знаю, с чем это связано. До этой игры пропускали в 5 или 4 играх один гол всего. Сегодня пропустили два, но ничего страшного, забили 5.

— Какие ожидания от дерби с ЦСКА?

— Фаворитов в дерби нет. Там в таблицу не смотрят. Все будет решаться на поле.

Александр Соболев
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
2
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о посещении дельфинария

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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