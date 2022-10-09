Соболев: «В первом тайме я еще в Астрахани был, рыбачил. Во втором — включился»
Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (5:2) в 12-м туре РПЛ.
— Великолепный матч у вас, хорошая результативность.
— В первом тайме я, наверное, еще в Астрахани был, рыбачил. Гол привез, но во втором тайме чуть включился. Лучший ли это мой отрезок за карьеру? До этого я тоже вроде забивал часто. Не знаю, я не слежу, сколько матчей подряд забиваю. Я просто делаю свою работу.
— Забивая голы, вы радовались. Самарская история — все?
— Ну да, уже и в предыдущих матчах радовался. Нет такого, что это принципиальная игра.
— Матч получился эмоциональным. В конце первого тайма была перепалка. Что там случилось?
— Не видел. Прошел мимо.
— Есть ощущение, что «Спартак» способен демонстрировать такой футбол каждый матч?
— Посмотрим дальше. В каждом матче играем неплохо. Но бывает моментами, в первом тайме или во втором. Надо так играть всю игру.
— В Нижнем Новгороде и сегодня «Спартак» пропустил первым. Нравиться одерживать волевые победы?
— Просто так получается.
— Промес гений?
— Конечно! У нас каждый в команде гений.
— За счет чего пропустили первый быстрый гол?
— Не знаю. Первый гол я в центре обрезал. Не знаю, с чем это связано. До этой игры пропускали в 5 или 4 играх один гол всего. Сегодня пропустили два, но ничего страшного, забили 5.
— Какие ожидания от дерби с ЦСКА?
— Фаворитов в дерби нет. Там в таблицу не смотрят. Все будет решаться на поле.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1