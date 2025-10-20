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20 октября 2025, 16:45

Нападающий «Сочи» Федоров — о поражении от «Зенита»: «Быстро пропущенный гол внес свои коррективы в наш план»

Нападающий «Сочи» Захар Федоров прокомментировал поражение от «Зенита» (0:3) в 12-м туре РПЛ.

«Как и ожидалось, получилась тяжелая для нас игра. Быстро пропущенный гол внес свои коррективы в наш план. «Зенит» получил преимущество, завладел мячом, мы же старались использовать свои шансы на быстрых атаках, но не всегда это получалось. Второй тайм начали активно, имели хорошие подходы, но пропустили с пенальти. В этот момент стало ясно, что отыграться будет уже непросто.

С какими мыслями выходил на поле? В этот момент счет был уже 0:3. Я провожу свой первый полноценный сезон в РПЛ, поэтому для меня важно набираться опыта даже в таких матчах. Я продолжаю усердно работать на тренировках и всегда стараюсь помочь команде», — сказал Федоров в интервью клубной пресс-службе.

Защитник &laquo;Зенита&raquo; Нуралы Алип открыл счет в&nbsp;матче РПЛ с &laquo;Сочи&raquo; (3:0) 19&nbsp;октября 2025 года.«Зенит» разгромил «Сочи», забив два мяча с пенальти. Жерсон сыграл впервые с августа

«Сочи» занимает последнее место в таблице РПЛ после 12 туров с 5 очками. «Зенит» идет на четвертой строчке (23 очка).

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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