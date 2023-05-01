Форвард «Ростова» Тугарев: «Все ходят пьют в кафе, кинотеатрах, почему на футболе это нельзя разрешить?»

Нападающий «Ростова» Роман Тугарев ответил на вопрос, как относится к идее возвращения пива на российские стадионы.

«Я за, почему бы и нет? Раньше ведь пиво было разрешено на стадионах. Все ходят пьют в кафе, в кинотеатрах, почему на футболе это нельзя разрешить? Но я думаю, что люди, которые занимаются этим вопросом, знают, что делают, и примут решение», — приводит Metaratings.ru слова Тугарева.

Продажа и употребление пива на спортивных объектах в России были ограничены в 2005 году. 26 апреля заместитель министра спорта России Андрей Федоров заявил, что в министерстве поддерживают идею возвращения продажи пива на российские стадионы.