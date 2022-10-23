Сычевой: «Когда получаю лучшего игрока, никогда не успеваю на пиццу в раздевалке, так что я побегу»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой прокомментировал свои два гола в ворота ЦСКА (2:2) в 14-м туре РПЛ.

«Каково забить Акинфееву? Да приятно и все. Я побегу, потому что когда получаю лучшего игрока матча, никогда не успеваю на пиццу в раздевалке. Все съедают. Так что спасибо большое, удачи!» — сказал Сычевой в эфире «Матч Премьер».

Сычевой забил 11 голов в этом сезоне РПЛ. Он догнал вингера «Спартака» Квинси Промеса в списке лучших бомбардиров чемпионата России.