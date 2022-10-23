В «Оренбурге» оценили ничью с ЦСКА: «Не сидим в засаде. Пытаемся играть на равных»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью с ЦСКА (2:2) в матче 14-го тура РПЛ.

«Играем! Тренерский штаб сформирован. Позитивный коллектив, настроенный на достижение результатов, исходя из тех возможностей, которые имеем. Показываем очень интересный, на мой взгляд, атакующий футбол. Не сидим в засаде. Пытаемся играть на равных, несмотря на соперников. С «Зенитом» не получилось, так же в свое время было и с «Локомотивом». Я говорил ранее, что нам нужно было 5-7 игр, чтобы построить команду», — сказал Еремякин «СЭ».

После этого матча ЦСКА поднялся на третье место в таблице РПЛ с 26 очками, а «Оренбург» остался на 9-й строчке с 19 очками.

В 15-м туре ЦСКА сыграет с «Локомотивом» 29 октября, «Оренбург» днем ранее встретится с «Факелом».