«Спартак» — «Химки»: судья не наказал Соболева предупреждением

На 18-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Спартак» — «Химки» арбитр Артем Любимов ошибочно не вынес предупреждение нападающему красно-белых Александру Соболеву. Тот ударил по ноге Резиуана Мирзова, сбил его и сорвал контратаку подмосковной команды.

«Спартак» — «Химки».

Интересно, что на 30-й минуте, когда Александр Руденко сфолил на Леоне Классене и сорвал контратаку «Спартака», судья достал желтую карточку.