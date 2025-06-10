Комличенко: «Юрий Палыч — легенда! Классный тренер, классный мужик»

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко в интервью «СЭ» ответил на вопрос о работе с Юрием Семиным в «Ростове».

«Юрий Палыч — легенда! Классный тренер, классный мужик. Но он, возможно, попал не в ту команду. Пришел после чемпионского «Локомотива», где были топовые россияне и легионеры. Там, наверное, нужно было наладить только атмосферу, настроение в коллективе. А в «Ростове» Семин попал в системную команду Карпина со своей философией, с этим немного не повезло. И я, в частности, подвел Юрия Палыча, когда мы в Кубке проиграли «Чайке». Но работать с ним понравилось — старая школа, другие футбольные понятия: все вместе выигрываем, все вместе проигрываем. Мог похвалить, мог поругать, но все по-футбольному», — сказал Комличенко «СЭ».

77-летний Семин с августа по сентябрь 2021 года возглавлял «Ростов».