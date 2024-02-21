Суд предварительно отклонил апелляцию по делу Промеса о нападении на брата

Апелляционный суд Амстердама на предварительном заседании отклонил апелляцию нападающего «Спартака» Квинси Промеса по делу о нападении на двоюродного брата.

«Суд отклонил ходатайство, поскольку не счел его целесообразным. Это было короткое слушание, без окончательного решения или приговора», — приводит ответ пресс-службы суда ТАСС.

Летом прошлого года суд Амстердама приговорил 32-летнего футболиста к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент случился во время вечеринки в 2020 году, на которой Промес ударил своего родственника ножом.

14 февраля суд Амстердама также приговорил Промеса к 6 годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков. 16 февраля появилась информация, что форварда «Спартака» объявили в международный розыск.