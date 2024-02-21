Орещук: «Динамо» в хорошей форме. Сомневаюсь, что только «Краснодар» и «Зенит» разыграют титул»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил шансы бело-голубых на золотые медали в текущем сезоне РПЛ.

«Динамовцы очень здорово выглядят. Команда готова тактически, физически, микроклимат шикарный. У меня есть большие сомнения, что только «Краснодар» и «Зенит» будут разыгрывать чемпионство», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Бело-голубые находятся на третьем месте в чемпионате России, набрав 32 очка. Лидером РПЛ является «Краснодар» с 38 очками на счету. Следом идет «Зенит», который набрал 36 очков.

В первом матче после окончания зимней паузы «Динамо» сыграет против «Локомотива». Игра пройдет 3 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена».