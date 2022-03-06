Кухта ответил на вопрос о возможном поражении «Локомотива» из-за его дисквалификации

Кухта высказался о возможном поражении «Локомотива» из-за его дисквалификации

Нападающий «Локомотиву» Ян Кухта о возможном поражении команды в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками» (3:2) из-за его дисквалификации.

«Я не думаю, что красная карточка — это проблема», — сказал Кухта.

Встреча «Локомотива» с «Химками» проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. 25-летний чех забил победный мяч в игре.

«Локомотив» набрал 31 очко и поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» с 14 баллами остались на последней позиции.

Ранее «СЭ» сообщил: железнодорожники могут получить поражение из-за участия Кухты в игре с «Химками».