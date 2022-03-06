Народный артист России, болельщик московского «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу железнодорожников над «Химками» (3:2) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ.

«Открытая игра. Могли бы и больше забить. Жемалетдинов опять пенальти не забил. Ну что тут поделаешь? «Локомотив» сейчас трудно судить. Команда непонятно где находится. Кто тренер? Больше всего мне понравился Баринов. В общем, он отработал хорошо. Но у «Локомотива» еще нет почерка. Непонятно, во что они играют. Очень слабая оборона и у тех, и у других. Открытый футбол», — сказал Баринов «СЭ».

«Локомотив» набрал 31 очко и поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» с 14 баллами остались на последней позиции.