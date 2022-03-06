В РПЛ прокомментировали информацию о возможном поражении «Локомотива»

В РПЛ отреагировали на информацию о возможном поражении «Локомотива»

В пресс-службе РПЛ заявили «СЭ», что вопрос о возможном поражении «Локомотива» в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками» (3:2) находится в компетенции КДК РФС.

«Подобные вопросы находятся в компетенции КДК РФС. Если ФК «Химки» обратится в КДК, то этот вопрос может быть рассмотрен на заседании комитета».

Ранее «СЭ» сообщил, что железнодорожники могут получить поражение из-за участия нападающего Яна Кухты во встрече с «Химками».

Игра «Локомотива» с «Химками» проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Кухта стал автором победного гола.

После 20 туров РПЛ «Локомотив» набрал 31 очко и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Химки» с 14 баллами остались на последней позиции.