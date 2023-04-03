Нападающий «Локомотива» Изидор избежал операции в ходе восстановления от травмы колена

Форвард «Локомотива» Вильсон Изидор прошел безоперационный курс лечения в ходе восстановления от травмы колена. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что французские врачи настаивали на операции, но в московском клубе хотели избежать операционного вмешательства. По словам источника, «Локомотив» посоветовался с еще одним французским врачом, после чего решил окончательно отказаться от операции.

В текущем сезоне 22-летний французский нападающий провел за железнодорожников 17 матчей, отметившись в них четырьмя забитыми голами и четырьмя результативными передачами. Изидор не выступал за «Локомотив» с ноября 2022 года из-за повреждения колена. В зимнее трансферное окно он не смог пройти медосмотр для перехода во французский «Лион».