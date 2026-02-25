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В «Локомотиве» рассказали о состоянии поля на «РЖД Арене»: «Все соответствует регламентным требованиям»

Артем Бухаев
Корреспондент
Фото ФК «Локомотив»

Технический директор «Локомотива» Владислав Лысенко в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о состоянии поля на «РЖД Арене» перед матчем 19-го тура против «Пари НН».

«Зима 2026 года — одна из самых суровых за последние сезоны. Техническое оснащение «РЖД Арены» позволяет выращивать газон в холодное время года, — сказал Лысенко «СЭ». — Применяли систему вакуумного дренажа для откачки большого количества влаги из почвенного профиля. В суровые морозы укрывали футбольное поле специализированным защитным материалов в два слоя. Аккумулировали тепло из солнечного света за счет применения черного укрывного материала. Активно использовали установки системы дополнительного освещения 24 на 7. Для вентилирования газона под укрывным материалом, а также с целью равномерного распределения теплого воздуха, циклично, запускали систему аэрационного дренажа».

Также Лысенко отметил, что поле полностью готово к возобновлению сезона.

«Все системы жизнеобеспечения газона работали в интенсивном режиме, как и дежурные службы стадиона. Футбольное поле полностью готово к возобновлению сезона РПЛ и КР. Комиссия РПЛ посетила «РЖД Арену» еще 13 февраля, согласно регламенту чемпионата, не менее, чем за 14 дней до ближайшего матча. Инструментальные исследования игровой поверхности показали то, что газон находится в хорошем, пригодном для эксплуатации состоянии. Все качественные и визуальные характеристики соответствуют регламентным требованиям», — добавил Лысенко.

«Локомотив» первый матч второй половины чемпионата проведет в субботу, 28 февраля, против «Пари НН».

«Локомотив» с 37 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.
28 февраля, 17:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
2:1
Пари Нижний Новгород

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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
12
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА 1 : 2
5.09 19:00 Ростов – Факел 3 : 1
6.09 14:00 Оренбург – Акрон 2 : 2
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина 2 : 0
6.09 18:30 Динамо – Спартак 2 : 1
6.09 20:45 Балтика – Локомотив 0 : 1
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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