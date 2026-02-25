В «Локомотиве» рассказали о состоянии поля на «РЖД Арене»: «Все соответствует регламентным требованиям»

Технический директор «Локомотива» Владислав Лысенко в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о состоянии поля на «РЖД Арене» перед матчем 19-го тура против «Пари НН».



«Зима 2026 года — одна из самых суровых за последние сезоны. Техническое оснащение «РЖД Арены» позволяет выращивать газон в холодное время года, — сказал Лысенко «СЭ». — Применяли систему вакуумного дренажа для откачки большого количества влаги из почвенного профиля. В суровые морозы укрывали футбольное поле специализированным защитным материалов в два слоя. Аккумулировали тепло из солнечного света за счет применения черного укрывного материала. Активно использовали установки системы дополнительного освещения 24 на 7. Для вентилирования газона под укрывным материалом, а также с целью равномерного распределения теплого воздуха, циклично, запускали систему аэрационного дренажа».



Также Лысенко отметил, что поле полностью готово к возобновлению сезона.



«Все системы жизнеобеспечения газона работали в интенсивном режиме, как и дежурные службы стадиона. Футбольное поле полностью готово к возобновлению сезона РПЛ и КР. Комиссия РПЛ посетила «РЖД Арену» еще 13 февраля, согласно регламенту чемпионата, не менее, чем за 14 дней до ближайшего матча. Инструментальные исследования игровой поверхности показали то, что газон находится в хорошем, пригодном для эксплуатации состоянии. Все качественные и визуальные характеристики соответствуют регламентным требованиям», — добавил Лысенко.



«Локомотив» первый матч второй половины чемпионата проведет в субботу, 28 февраля, против «Пари НН».



«Локомотив» с 37 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

28 февраля, 17:00. РЖД Арена (Москва)

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