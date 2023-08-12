Агент Сафонов: «В свое время Бикфалви приглашали в ЦСКА»

Агент Алексей Сафонов предположил, почему полузащитника «Урала» Эрика Бикфалви за те годы, что он играет в России, не пригласил ни один российский топ-клуб.

«Так сложилось, наверное, ему комфортно в Екатеринбурге, не хочет ничего менять. Лучше быть первым парнем на деревне, чем последним в городе. Поэтому тут, кому что. Я знаю, что Бикфалви в свое время в ЦСКА приглашали, еще куда-то, но он посчитал, что ему в «Урале» будет лучше. Думаю, по окончании карьеры плавно перейдет на работу в клуб, смотрит на перспективу. Может, уйди он в московский клуб, заработал бы там больше, но здесь выстраивает карьеру на будущее. Будет работать в системе клуба», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.

35-летний Бикфалви выступает за «Урал» с 2017 года. Всего он провел 187 матчей в составе екатеринбургской команды и отметился 57 забитыми мячами. В матче 4-го тура РПЛ против «Спартака» (3:2), который прошел 11 августа, полузащитник забил победный гол.