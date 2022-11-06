Нападающий «Крыльев» Шитов: «Не сказал бы, что все супер по матчу: не забил тот момент, который должен забивать»
Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов оценил игру команды в матче 16-го тура РПЛ против «Торпедо» (2:0).
— Не сказал бы, что сегодня все супер по матчу: не забил тот момент, который должен забивать, в остальном — для первой игры в старте неплохо.
— Там был эпизод, когда все за голову схватились.
— И я тоже. Вратарь хорошо сыграл, сократил расстояние, но бил вроде неплохо. Разберем, посмотрим.
— Согласен, что нападающий такое обязан забивать?
— Конечно.
— Поговорил уже с кем-нибудь? Может быть, с Осинькиным?
— Сказали, что не нужно зацикливаться, в следующем матче забьешь, сейчас главное — победа команды. И я ей рад, — сказал Шитов «СЭ».
«Крылья Советов» набрали 20 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|45-7
|39
|
2
|Спартак
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
3
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Ахмат
|16
|8
|2
|6
|25-24
|26
|
6
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Кр. Советов
|16
|5
|5
|6
|19-22
|20
|
11
|Урал
|16
|5
|3
|8
|19-28
|18
|
12
|Н. Новгород
|16
|4
|4
|8
|19-27
|16
|
13
|Факел
|16
|1
|10
|5
|21-31
|13
|
14
|Локомотив
|16
|3
|4
|9
|19-32
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|16
|1
|3
|12
|7-28
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|2 : 0
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 1
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|1 : 2
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|3 : 3
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|0 : 1
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|2 : 2
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|0 : 2
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|13
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|15
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|15
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2