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Форвард «Крыльев Советов» Шитов рассказал, как изменилась игра команды с возвращением Пиняева

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов рассказал, как изменилась игра с возвращением полузащитника Сергея Пиняева.

В воскресенье, 6 ноября самарцы обыграли «Торпедо» (2:0) в матче 16-го тура РПЛ. Пиняев забил гол и сделал результативную передачу.

— Расскажи, как «Крылья» изменились с возвращением Пиняева?

— Наверное, он внес больше скорости в атаку и дриблинга, которого не хватало в атакующих действиях.

— Можно сказать, что это ключевое изменение, которое повлияло на вас?

— Не сказал бы, что ключевое, но игрок хороший, все о нем знают, все знают его сильные качества.

— Стоит ли ждать твоего возвращения в «Спартак»?

— Пока сложно сказать. Пока я здесь, будем играть, буду доказывать. Что будет дальше — будет решаться летом.

— Что брат рассказывает?

— Ничего не рассказывает, только о своей жизни, о «Спартаке» не особо разговариваем.

— Там сейчас очень много молодых.

— Рад за пацанов, лично их знаю.

— Не кажется, что мог остаться там, чуть-чуть поторопился?

— Я сделал тог шаг, о котором не жалею. Я рад, что нахожусь в «Крыльях Советов» и получаю игровую практику.

— Слышал, что новые владельцы хотят возродить «Спартак-2»?

— Да. Думаю, что это будет совершенно другая команда, потому что туда придут более молодые игроки, которым будет сложно, и они будут набираться там опыта. В основном, это супер-идея, которую я только поддерживаю. Это помогает молодым игрокам.

— Ты понял решение о закрытии «Спартака-2»?

— Честно, не понял, но пришлось смириться и идти дальше.

— Есть ощущение, что «Крылья» опять хотят раздербанить. Тренера зовут туда, кого-то из игроков — в «Локомотив», «Спартак». Это чувствуется?

— Пока все здесь, все довольны. У нас отличный коллектив, никто об этом не разговаривает.

«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России с 20 очками в 16 матчах.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
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 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
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 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
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