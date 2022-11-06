Форвард «Крыльев Советов» Шитов рассказал, как изменилась игра команды с возвращением Пиняева

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов рассказал, как изменилась игра с возвращением полузащитника Сергея Пиняева.

В воскресенье, 6 ноября самарцы обыграли «Торпедо» (2:0) в матче 16-го тура РПЛ. Пиняев забил гол и сделал результативную передачу.

— Расскажи, как «Крылья» изменились с возвращением Пиняева?

— Наверное, он внес больше скорости в атаку и дриблинга, которого не хватало в атакующих действиях.

— Можно сказать, что это ключевое изменение, которое повлияло на вас?

— Не сказал бы, что ключевое, но игрок хороший, все о нем знают, все знают его сильные качества.

— Стоит ли ждать твоего возвращения в «Спартак»?

— Пока сложно сказать. Пока я здесь, будем играть, буду доказывать. Что будет дальше — будет решаться летом.

— Что брат рассказывает?

— Ничего не рассказывает, только о своей жизни, о «Спартаке» не особо разговариваем.

— Там сейчас очень много молодых.

— Рад за пацанов, лично их знаю.

— Не кажется, что мог остаться там, чуть-чуть поторопился?

— Я сделал тог шаг, о котором не жалею. Я рад, что нахожусь в «Крыльях Советов» и получаю игровую практику.

— Слышал, что новые владельцы хотят возродить «Спартак-2»?

— Да. Думаю, что это будет совершенно другая команда, потому что туда придут более молодые игроки, которым будет сложно, и они будут набираться там опыта. В основном, это супер-идея, которую я только поддерживаю. Это помогает молодым игрокам.

— Ты понял решение о закрытии «Спартака-2»?

— Честно, не понял, но пришлось смириться и идти дальше.

— Есть ощущение, что «Крылья» опять хотят раздербанить. Тренера зовут туда, кого-то из игроков — в «Локомотив», «Спартак». Это чувствуется?

— Пока все здесь, все довольны. У нас отличный коллектив, никто об этом не разговаривает.

«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России с 20 очками в 16 матчах.