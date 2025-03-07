Нападающий «Краснодара» Виктор Са: «Не могу сказать, что недоволен, но есть аспекты, которые мне необходимо улучшить»

Нападающий «Краснодара» Виктор Са прокомментировал свою игру за клуб.

— Не могу сказать, что я чем-то расстроен или недоволен, но есть те аспекты, которые мне необходимо улучшить. Мне нужно забивать как можно больше голов и отдавать передачи, чтобы помогать команде побеждать. У каждого игрока прокручиваются подобные мысли в голове. Это нормально, так как у всех есть амбиции и желание прогрессировать, — цитирует бразильца Metaratings.

30-летний форвард выступает за «быков» с февраля 2024 года. В текущем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 5 результативных передач.