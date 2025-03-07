Виктор Са: «Я смог полностью влиться в команду и показываю хорошие результаты»

Нападающий «Краснодара» Виктор Са прокомментировал свою игру в первой части сезона и рассказал об адаптации в команде.

«Первоочередным был вопрос адаптации. Я приехал, когда команда вернулась из Дубая, так что мне нужно было привыкнуть к новой стране, чемпионату и познакомиться со всей командой. В последних шести играх мне удалось сыграть достаточно хорошо, а потом я провел с командой полноценный летний сбор, окончательно познакомился со всеми и понял, кто как играет. Я смог полностью влиться в команду и сейчас показываю хорошие результаты. Все налаживается. Конечно, в первое время после перехода каждому игроку требуется время для адаптации: иногда это занимает месяц, иногда больше. Это нормально», — цитирует Са Metaratings.ru.

В этом сезоне на счету 30-летнего бразильца 22 матча во всех турнирах в которых он забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.