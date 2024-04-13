Олусегун: «Судейство повлияло на результат матча с «Зенитом»

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун поделился мнением о поражении от «Зенита» (1:2) в 24-м туре РПЛ.

«Игра была хорошая. Мы пытались играть на максимум. Люди видели, что мы действительно пытались быть лучшими. Первый тайм был получше. Чувствовалось давление со стороны «Зенита». Не важно, против кого мы играем. Чемпионская гонка? Нам не нужно терять фокус. У нас еще впереди 7 матчей. Будем стараться выигрывать каждый следующий матч. Судейство? Не лучшая позиция, чтобы как-то критиковать судейство. Я футбольный игрок. Но, по-моему, судейство могло быть лучше. Повлияло ли судейство на игру? Думаю, да. Очевидно на результат матча повлияло», — сказал Олусегун.

«Зенит» набрал 47 очков и сохранил первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» находится на второй строчке с 43 баллами.