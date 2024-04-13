«Локомотив» — ЦСКА: Мусаев сравнял счет

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ЦСКА сравнял счет в матче с «Локомотивом» в 24-м туре РПЛ — 1:1.

Гол на 53-й минуте забил Тамерлан Мусаев, который отличился ударом головой после подачи Аббосбека Файзуллаева.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.