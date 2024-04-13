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Мусаев — о борьбе «Краснодара» за чемпионство: «Я даже не смотрю в таблицу»

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о борьбе команды за чемпионство в РПЛ. В 24-м туре команда проиграла «Зениту» со счетом 1:2.

— Впереди еще вся борьба. Но насколько тяжело воспринимать поражение от прямого конкурента? Были ли вы в подобной ситуации? Как сохранить настрой? Будете говорить с игроками?

— С игроками всегда нужно разговаривать. Всегда должен быть контакт. Сейчас нужно остыть и отдохнуть. Будет новый день, будут новые силы. Мы не можем останавливаться. Каждую игру нужно играть как финал.

— Ваш коллега Семак сказал, что четыре очка ничего не гарантируют «Зениту». Как вы оцениваете шансы «Краснодара» на успех?

— Я больше думаю о том, чтобы нам играть так, как мы играли в первом тайме. Я даже не смотрю в таблицу. Не важно. Важно играть так, как мы сегодня играли в первом тайме. Тогда будут победы. Все мои мысли о том, как сделать тот футбол, который бы хотелось. А мысли и очки будут.

— Много слухов ходило после отставки Ивича о том, что Галицкий был недоволен его футболом. С вами был разговор о том, что игру команды надо перестраивать именно в сторону зрелищности?

— Нет. Просто я знаю, в какой футбол я играю. Никогда от него не отходил. Надо делать то, что делал всегда. Это же не вопрос одного или двух дней. В идеале надо провести сборы и контрольные матчи. Тренеры по-разному видят футбол, но сегодня мы увидели много хороших моментов.

— У команды дисквалификации на следующий матч. Будут трудности?

— Будут. Это важные игроки для нас. Но у нас есть обойма, у других будет шанс проявить себя.

— Алонсо в порядке?

— Ко мне доктор не подходил.

Футболисты &laquo;Зенита&raquo; празднуют победу над &laquo;Краснодаром&raquo;. «Зенит» выиграл главный матч весны. «Краснодар» повержен, у чемпиона — «+4»

РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Мурад Мусаев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
14
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
15
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
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 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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Сочи – Спартак
 1 : 0
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
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Краснодар – Зенит
 1 : 2
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Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
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Урал – Динамо
 - : -
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