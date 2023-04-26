Кордоба оштрафован на 60 тысяч рублей за неспортивное поведение в игре со «Спартаком»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба оштрафован на 60 тысяч рублей по итогам матча со «Спартаком» (3:4) в 24-м туре РПЛ. Об этом сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Кордоба присутствовал на заседании КДК. По видеоматериалам комиссия сделала вывод, что его высказывание никому не было адресовано.

Помимо этого, «Спартак» получил штраф в размере 20 тысяч рублей за выход из раздевалки с опозданием в две минуты. «Краснодар» также оштрафован на 20 тысяч рублей.