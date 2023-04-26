КДК не будет применять дополнительных санкций по отношению к спортивному директору «Крыльев» Корниленко

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что в отношении спортивного директора «Крыльев Советов» Сергея Корниленко не будет применено дополнительных санкций.

«КДК решил не применять дополнительных санкций по отношению к Корниленко. Он дисквалифицирован на один матч. Его высказывания не несли ненормативную лексику», — сказал Григорьянц.

Корниленко был удален в матча 24-го тура чемпионата России с «Пари НН» (1:2) за то, что был не согласен с рядом решений судей.