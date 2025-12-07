Кордоба и Мойзес устроили разборки в подтрибунном помещении в перерыве матча «Краснодар» — ЦСКА

В перерыве матча 18-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА нападающий «быков» Джон Кордоба и защитник армейцев Мойзес устроили разборки после инцидента, который произошел между ними в первом тайме.

В середине первой половины встречи Мойзес получил желтую карточку за столкновение с Кордобой. Колумбиец пытался изобразить, что бразилец ударил его ногой по голове, однако главный арбитр встречи Кирилл Левников не обратил на это внимания и показал игроку красно-синих лишь желтую карточку.

В сети появилось видео, на котором видно, что футболисты общаются между собой на повышенных тонах в подтрибунном помещении во время перерыва, а затем обнимаются.

В прошлом матче между ЦСКА и «Краснодаром» в первом круге РПЛ-2025/26 Кордоба получил красную карточку за столкновение с Мойзесом. В борьбе за мяч колумбиец агрессивно сыграл против бразильца и был удален с поля, впоследствии КДК РФС дисквалифицировал форварда на два матча (один условно) с испытательным сроком на три месяца.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — ЦСКА.