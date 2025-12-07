Защитник ЦСКА Мойзес о своем удалении в матче с «Краснодаром»: «Считаю, судья немного потерял игру»

Защитник ЦСКА Мойзес заявил, что не согласен с решением арбитра Кирилла Левникова удалить его в матче 18-го тура РПЛ против «Краснодара».

Бразилец получил вторую желтую карточку на 68-й минуте встречи за фол на хавбеке «быков» Жоау Батчи.

«Вы же все видели по телевизору. Вы согласны, что это даже на желтую не тянуло. Понимаю, что судье тяжело давать свистки. Он — живой человек и может ошибаться. Я считаю его (Левникова — прим. «СЭ») хорошим судьей. Но, возможно, к сожалению, у него не самый хороший день. На второй минуте Диего Коста играет локтем против нашего игрока, и ему не дают желтую. А мне дали вторую желтую. Поэтому считаю, что судья немного потерял игру», — заявил Мойзес.

ЦСКА после поражения от «Краснодара» остался на четвертом месте в РПЛ с 36 очками. «Быки» возглавили турнирную таблицу чемпионата России-2025/26 с 40 очками.