Глава РПЛ Алаев надеется, что слова защитника «Краснодара» Оласы о расизме были недоразумением

Президент РПЛ Александр Алаев выразил надежду, что слова защитника «Краснодара» Лукаса Оласы о проявлении расизма во время матча 18-го тура чемпионата России с ЦСКА (3:2) являются недоразумением.

В перерыве игры 31-летний уругваец заявил об эпизоде проявления расизма в отношении одного из его партнеров по команде.

«Я находился в ложе, ничего не слышал. Надеюсь, что это какое-то недоразумение», — цитирует ТАСС Алаева.

«Краснодар» (40 очков) ушел на зимнюю паузу единоличным лидером РПЛ, ЦСКА (36) — на четвертой строчке.