Мойзес об удалении в матче с «Краснодаром»: «Кордоба прекрасный игрок, но он симулировал»

Защитник ЦСКА Мойзес прокомментировал свое удаление в матче с «Краснодаром» (2:3) в 18-м туре РПЛ.

Бразилец получил первую желтую карточку на 24-й минуте за фол за форварде «Краснодара» Джоне Кордобе, вторую желтую карточку на 68-й минуте за фол на хавбеке «быков» Жоау Батчи.

— Как вам манера игры Кордобы?

— Каждый играет, как умеет. Он в России больше четырех лет, судьи его знают. Он — великолепный футболист. Но вот эти решения, которые он принимает на поле, не могу комментировать, не могу давать свое мнение. Иногда он симулирует, спорит с судьям или жалуется, а арбитры пропускают это все. Возможно, это его манера игры.

— Вспоминали эпизод с Кордобой в первом круге, когда он был удален?

— Не думаю, что он об этом вспоминал. Я даже об этом не думал, когда был на поле.

— А вам нравится Кордоба как футболист?

— Это хороший игрок, который много забивает. У «Краснодара» прекрасный нападающий.

— Кордоба симулировал, когда вы получили первую желтую?

— Он симулировал, чтобы я получил красную. Я ударил по мячу и попал ему в лицо. Он хотел привлечь внимание судьи, показать, что я ударил его в голову. Но на видео видно, что я его не касаюсь.