Оласа в перерыве матча «Краснодар» — ЦСКА: «Был эпизод расизма в отношении моего одноклубника»

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа заявил о расизме в перерыве матча с ЦСКА в 18-м туре РПЛ.

«Футбол остается в стороне, это был эпизод расизма, который случился в отношении одного из моих товарищей по команде. Ему сказали: «Гребанный негр». Естественно, такие вещи не могут происходить», — приводит matchtv.ru слова Оласы.

После свистка на перерыв хавбек армейцев Родриго Вильягра и форвард «быков» Джон Кордоба обменялись репликами, уходя в подтрибунное помещение. За пределами поля Кордоба устроил разборки с защитником московской команды Мойзесом.