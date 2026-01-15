Тюкавин надеется на трофей «Динамо» в 2026 году

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос об ожиданиях от 2026 года.

— Ты говорил, что 2025 год стал для тебя проверкой на прочность. Каким бы ты хотел видеть 2026-й?

— Да, год был, мягко говоря, не очень. Жду, что 2026-й будет очень продуктивным, хорошим и желательно с трофеем.

— За время отпуска клуб пополнили Юрий Жирков и Роман Шаронов. Что думаешь о них?

— Люди с огромным опытом в футболе. Мы еще не познакомились. Впереди долгие сборы, там познакомимся.

— Чего ждешь от сборов?

— Тяжелой работы и первой игры.

В сезоне-2025/26 23-летний Тюкавин провел 15 матчей за «Динамо» во всех турнирах, отметившись 4 голами и 4 результативными передачами.