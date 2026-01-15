Тюкавин — о матчах против китайских команд: «Спасибо клубу, что у нас есть такая возможность»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в комментарии для «СЭ» поделился мнением о предстоящем турнире с китайскими клубами.

— После твоей поездки в Китай «Динамо» организовало турнир с клубом Леонида Слуцкого — BetBoom Dynamo Global Challenge. Какая была первая мысль, когда узнал об этом?

— Обрадовался. Всегда здорово, когда на сборах больше игр и меньше тренировок. Играешь — восстанавливаешься, играешь — восстанавливаешься. Думаю, все ребята тоже обрадовались, что будет этот мини-турнир. Интересно будет под конец первого сбора посмотреть на наше состояние и сыграть с иностранными соперниками.

— То есть присутствует какая-то радость от международных матчей?

— Безусловно, спасибо клубу, что у нас есть такая возможность.

Ранее, 12 января, команда прошла медосмотр в Москве, после чего отправилась в Дубай. У бело-голубых запланировано семь товарищеских матчей во время зимних тренировочных сборов.

«Динамо» завершило первую половину чемпионата России-2025/26 на десятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 21 очко за 18 матчей.