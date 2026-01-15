Костин вошел в тренерский штаб «Зенита»

«Зенит» объявил о пополнении тренерского штаба главной команды Кириллом Костиным. Он будет курировать физическую подготовку.

Экс-защитник «Зенита» до этого работал тренером по физической подготовке в академии клуба. В январе 2023 года он вошел в тренерский штаб «Зенита-2». Также Костин работал в молодежной команде сине-бело-голубых.

Костин в ходе своей карьеры игрока выступал за «Зенит-2», «Униан Лейрия», санкт-петербургское «Динамо» и «Челябинск».