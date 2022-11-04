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Сегодня, 21:11

Нападающий «Химок» Долгов назвал причины победы над «Оренбургом»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Нападающий «Химок» Александр Долгов подвел итоги матча 16-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:0).

— Ты можешь объяснить, чем сегодняшний матч отличался от всех предыдущих при Гогниеве?

— Да ничем не отличались, так же выходили с настроем на победу. Просто в предыдущих что-то не получалось, где-то не везло. Было много игр, когда мы тому же «Спартаку» проиграли 5:0, но мне не показалось, что эта игра была безнадежной. Просто нахватало везения. Сегодня забили моменты, не пропустили. Думаю, нам это поможет в следующей игре.

— Можно говорить, что вы сегодня были рациональнее?

— Может, просто чуть-чуть поменяли схему. Что изменилось? Мы нападающими больше бегали в оборону помогать защитникам. Не то, чтобы раньше этого меньше требовалось, просто ставка была на то, чтобы выбегать быстро в контратаку. Сейчас за линию мяча опускались почти всей командой и это сработало! — сказал Долгов «СЭ».

«Химки» прервали серию из 11 матчей без побед (девять поражений, две ничьи) в чемпионате России. Подопечные Гогниева занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.

Александр Долгов
ФК Оренбург
ФК Химки
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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