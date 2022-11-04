В ЦСКА объяснили, почему не выплатили «Херенвену» средства за трансфер Эджуке

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал то, что клуб не выплатил «Херенвену» до конца сумму трансфера за полузащитника Чидеру Эджуке.

4 ноября в «Херенвене» сообщили, что армейский клуб должен заплатить 3,1 миллиона евро. Нидерландская команда также сообщила «СЭ», что ждет легальной помощи от Международной федерации футбола (ФИФА).

«Мы находимся в постоянном контакте с коллегами из «Херенвена» и прекрасно их понимаем. Но в данном случае, как ни странно, вновь уместно упомянуть «Вест Хэм», -цитирует Брейдо ТАСС. — Мы обратились к англичанам, чтобы часть денег, которые они должны нам, были отправлены «Херенвену». Однако последовал очередной отказ со ссылкой на санкции».

Также директор по коммуникациям ЦСКА заявил, что клуб заинтересован в поиске вариантов решения вопроса с оплатой трансфера Эджуке.

«Хотя о каком обходе санкций может идти речь, если даже правительство Нидерландов выдало «Херенвену» соответствующую лицензию на получение денег? Вместе с «Херенвеном» ЦСКА заинтересован в поиске вариантов решения общего вопроса», — добавил Брейдо.

Эджуке перешел в ЦСКА из «Херенвена» в 2020 году. По сообщениям СМИ, российская команда заплатила за игрока 12 миллионов евро. Полузащитник покинул московский клуб в этом сезоне и отправился в аренду в «Герту» по новому правилу ФИФА, которое разрешает легионерам покидать российские клубы.