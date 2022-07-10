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Смолов: «10» - любимое число с детства»

Федор Смолов рассказал, почему решил сменить игровой номер в «Динамо»
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал, почему решил сменить игровой номер.

«10» — любимое число с детства. Зимой, несмотря на то что номер был свободен, решил взять «40», потому что это был мой первый номер в «Динамо», вышло символично. Сейчас подумал и принял решение, что раз свободна десятка, то возьму ее с удовольствием, — сказал Смолов в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, Смолов вернулся в «Динамо» в январе текущего года, перейдя из «Локомотива». Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://fcdm.ru/news/fedor-smolov-i-daniil-lesovoi-smenili-igrovye-nomera

Агрегатор прогнозов

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Новак Джокович 4 6 6 1
Ник Кирьос 6 3 4 2
Идет 4-й сет

П1

19%

1.27

ТБ 3.5 сета

25%

1.60

Ф2(+5.5)

11%

1.66
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Елена Рыбакина 3 6 6
Онс Жабер 6 2 2
Матч завершен

П2

17%

1.69

П1

15%

2.30

Ф1(+1.5) сета

8%

1.49
⚽ Футбол. Россия. Суперкубок
Зенит 4
Спартак 0
Матч завершен

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

1.87
Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
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