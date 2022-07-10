Смолов: «10» - любимое число с детства»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал, почему решил сменить игровой номер.

«10» — любимое число с детства. Зимой, несмотря на то что номер был свободен, решил взять «40», потому что это был мой первый номер в «Динамо», вышло символично. Сейчас подумал и принял решение, что раз свободна десятка, то возьму ее с удовольствием, — сказал Смолов в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, Смолов вернулся в «Динамо» в январе текущего года, перейдя из «Локомотива». Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.