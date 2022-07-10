В новом сезоне Лесовой будет играть под 11-м номером в «Динамо»
Нападающий «Динамо» Даниил Лесовой сменил игровой номер. В новом сезоне форвард будет выступать под 11-м номером.
Лесовой перешел в «Динамо» из тульского «Арсенала» в 2020 году. Ранее игрок выступал под 19-м номером. Летом 2021 года футболист выбыл из-за разрыва крестообразной связки колена. В августе в одной из клиник Рима он перенес операцию.
В прошлом сезоне Смолов провел за бело-голубых 11 матчей во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.
Источник: https://t.me/fcdynamo
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