В новом сезоне Лесовой будет играть под 11-м номером в «Динамо»

Нападающий «Динамо» Даниил Лесовой сменил игровой номер. В новом сезоне форвард будет выступать под 11-м номером.

Лесовой перешел в «Динамо» из тульского «Арсенала» в 2020 году. Ранее игрок выступал под 19-м номером. Летом 2021 года футболист выбыл из-за разрыва крестообразной связки колена. В августе в одной из клиник Рима он перенес операцию.

В прошлом сезоне Смолов провел за бело-голубых 11 матчей во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.