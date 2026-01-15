Тюкавин рассказал о схожести с Роналдо: «Сфоткались на завтраке»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о встрече с бразильцем Роналдо.

— Какой совет тебе дал «Зубастик» Роналдо? Многие начали шутить, что ты начнешь со смены прически.

— У меня почти такая же прическа (смеется). Да никакого совета не давал, просто сфоткались на завтраке, и все.

В сезоне-2025/26 23-летний Тюкавин провел 15 матчей за «Динамо» во всех турнирах, отметившись 4 голами и 4 результативными передачами.