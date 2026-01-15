Майга: «Париж — грязный город, улицы не убраны. Москва и Нижний Новгород намного чище»

Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга рассказал «СЭ» о поездке в Париж во время отпуска.

— В отпуске ты был в Париже. Как тебе город? Многие говорят, что он очень грязный.

— Я был в Париже 2-3 дня. Встречался с друзьями, которых не видел 10-15 лет. Могу сказать, что Париж реально грязный город, улицы не убраны. Такого не ожидал. Если сравнивать Москву и Париж, то это совершенно разные по уровню города. И Нижний Новгород намного чище, чем Париж, — сказал Майга «СЭ».

30-летний Майга в этом сезоне провел за «Пари НН» 15 матчей и не отличился результативными действиями.