Защитник «Аль-Васль» Адриэлсон не перейдет в ЦСКА этой зимой

Агент защитника «Аль-Васль» Адриэлсона Леонардо Корначини сообщил «СЭ», что защитник не перейдет в ЦСКА в зимнее трансферное окно.

Ранее журналист Лоренцо Лепоре сообщил, что клуб из ОАЭ отклонил предложение на 5 миллионов евро от ЦСКА по 27-летнему защитнику.

«Адриэлсон не перейдет в ЦСКА этой зимой, переговоры завершены. Мы близки к завершению сделки с бразильским клубом», — сказал Корначини «СЭ».

Адриэлсон выступает за «Аль-Васль» с лета 2025 году. В этом сезоне футболист провел 20 матчей и забил 5 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.