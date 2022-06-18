Соболев признан лучшим игроком «Спартака» сезона-2021/22 по версии болельщиков

Нападающий Александр Соболев признан лучшим игроком «Спартака» сезона-2021/22 по версии болельщиков, информирует пресс-служба московского клуба.

25-летний форвард набрал 35 процентов голосов от общего числа опрошенных. Второе место в голосовании занял голландец Квинси Промес (27 процентов), третье — капитан «Спартака» Георгий Джикия (18 процентов).

Соболев в сезоне-2021/22 сыграл за красно-белых 35 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.

Нападающий стал лучший бомбардиром клуба в прошедшем сезоне.