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«Спартак» может расторгнуть контракт с полузащитником Уруновым

Иван Шитик
Корреспондент
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«Спартак» с большой долей вероятности до конца летнего трансферного окна расторгнет контракт с полузащитником Остоном Уруновым, утверждает «РБ Спорт».

21-летний футболист пришел в «Спартак» 5 августа 2020 года. Два сезона игрок провел в аренде в «Уфе». В прошедшем сезоне Урунов провел 17 матчей за башкирский клуб во всех турнирах.

Контракт с московским клубом у полузащитника истекает летом 2025 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/spartak-rastorgnet-kontrakt-s-urunovy-m/
Остон Урунов
ФК Спартак (Москва)
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