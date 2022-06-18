«Спартак» может расторгнуть контракт с полузащитником Уруновым

«Спартак» с большой долей вероятности до конца летнего трансферного окна расторгнет контракт с полузащитником Остоном Уруновым, утверждает «РБ Спорт».

21-летний футболист пришел в «Спартак» 5 августа 2020 года. Два сезона игрок провел в аренде в «Уфе». В прошедшем сезоне Урунов провел 17 матчей за башкирский клуб во всех турнирах.

Контракт с московским клубом у полузащитника истекает летом 2025 года.