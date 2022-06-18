Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал «СЭ» информацию о том, что красно-белые могут продать Максимилиано Кофрие.

«Считаю, что Кофрие не является ключевым футболистом, ключевым защитником «Спартака», поэтому если его продадут, потерей это не будет. Может быть, теперь будет на молодых ставка сделана или купят кого-нибудь на его место», — сказал Кечинов «СЭ».

Как стало известно «СЭ», «Спартак» ведет поиски центрального защитника, чтобы безболезненно заменить ушедшего Самуэля Жиго.

25-летний Кофрие перешел в «Спартак» в августе 2021-го из бельгийского «Сент-Труйдена». В прошлом сезоне он провел 24 матча за красно-белых и сделал одну голевую передачу.