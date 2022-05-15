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Ваноли: «Почему в каких-то моментах смотрят ВАР, а в каких-то — нет?»

Ваноли заявил, что Жиго привязан и предан «Спартаку»
Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли после матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:1) прокомментировал назначение пенальти в конце встречи.

— Вы поняли, что произошло в моменте с пенальти в ворота «Спартака»?

— Я задаюсь вопросом: почему в каких-то моментах смотрят ВАР, а в каких-то — нет. Не вижу последовательности. И еще я хотел бы отметить Жиго, он на три дня летал во Францию по личным делам. Он прилетел ночью накануне матча, тем не менее он был готов и хотел сыграть. Это показывает, насколько он привязан и предан «Спартаку».

Напомним, пенальти был назначен на 90+3-й минуте встречи. Его реализовал Андрей Мостовой.

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
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3
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