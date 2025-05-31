Дзюба: «Пою плохо, но девчонкам может понравиться»

Нападающий «Акрона» и сборной России Артем Дзюба рассказал, какую музыку предпочитает слушать.

«Я слушаю бабские песни. Пою плохо, но в караоке ворваться можно. Парням может не понравиться, а девчонкам — да», — сказал Дзюба на фестивале «Ночь московского спорта».

В прошедшем сезоне Дзюба сыграл за «Акрон» 24 матча во всех турнирах, забив 10 голов и отдав семь голевых передач.

36-летний нападающий является лучшим бомбардиром в истории российского футбола, чемпионатов России и сборной страны.

Получи скидку 500 рублей на заказ на Яндекс Маркете по промокоду WOW500

Действует на пользователей без заказа 180+ дней и новичков