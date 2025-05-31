Дзюба: «С удовольствием снялся бы в сериале. Мечтаю сыграть русского витязя»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил, что хотел бы сняться в кино и ответил на вопрос о своей медиаактивности.

«Предложений много, но я шоу выбираю. Я — не Слуцкий, который ходит на все. Хочу пойти и получить удовольствие. Готов к любым приключениям. Актер в сериале? С удовольствием. Мечтаю сыграть русского витязя. Помешан на исторических фильмах. Ведем беседы со многими. У меня был короткометражный фильм, были сериалы, мимолетные роли. Это интересно. В последнее время меня называют Артем Сергеевич. Думаю: «Это мне, что ли?». Обычно говорят: «Такой высокий, по телевизору меньше». Может, они думают, что тут гномы», — сказал Дзюба на Ночи московского спорта.

Дзюба в сезоне-2024/25 забил 10 голов и сделал 7 результативных передач в 24 матчах за «Акрон» во всех турнирах. 36-летний форвард является лучшим бомбардиром в истории сборной России — у него 31 гол в 56 матчах за национальную команду.

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