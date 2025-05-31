Трезеге: «Головин — самый яркий российский футболист»

Бывший нападающий сборной Франции и «Ювентуса» Давид Трезеге назвал самого яркого российского игрока.

«Самый яркий российский игрок? Я часто бываю в Монако, хожу на игры команды. Могу сказать, что самый яркий — Александр Головин», — сказал Трезеге.

Головин выступает за «Монако» с июля 2018 года. В сезоне-2024/25 29-летний россиянин забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 29 матчах за команду во всех турнирах.

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