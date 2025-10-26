«Зенит» — «Динамо»: Алип, Дркушич, Расулов и Тюкавин сыграют с первых минут

«Зенит» и «Динамо» назвали составы на матч РПЛ

«Зенит» и московское «Динамо» назвали стартовые составы на матч 13-го тура чемпионата России.

Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 17.30 по московскому времени.

«Зенит»: Адамов, Мантуан, Дркушич, Нино, Алип, Барриос, Вендел, Мостовой, Глушенков, Педро, Луис Энрике.

Запасные: Латышонок, Кержаков, Горшков, Эракович, Вега, Жерсон, Михайлов, Ерохин, Кондаков, Соболев, Лусиано, Шилов.

«Динамо»: Расулов, Касерес, Маричаль, Осипенко, Фернандес, Рубенс, Бителло, Глебов, Маухуб, Сергеев, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Кудравец, Скопинцев, Зайдензаль, Кутицкий, Маринкин, Окишор, Нгамале, Бабаев, Гладышев.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Динамо».