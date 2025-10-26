Игроки «Локомотива» не смогли вылететь из Саранска после матча с «Акроном»

Футболисты и тренерский штаб «Локомотива» не смогли вылететь из Саранска после матча 13-го тура чемпионата России с «Акроном». Вылет задержали из-за технических проблем с самолетом.

В воскресенье железнодорожники на выезде сыграли вничью с тольяттинской командой со счетом 1:1. Матч был перенесен в Саранск в связи с подготовкой арены в Самаре к форуму «Россия — спортивная держава».

«Команда не смогла вылететь из Саранска из-за технических проблем с самолетом. Все ожидают информацию по вылету в Москву», — приводит ТАСС заявление пресс-службы «Локомотива».

Следующий матч в РПЛ красно-зеленые проведут 1 ноября против «Зенита». Игра состоится в Санкт-Петербурге.