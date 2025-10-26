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26 октября 2025, 23:07

Игроки «Локомотива» не смогли вылететь из Саранска после матча с «Акроном»

Алина Савинова

Футболисты и тренерский штаб «Локомотива» не смогли вылететь из Саранска после матча 13-го тура чемпионата России с «Акроном». Вылет задержали из-за технических проблем с самолетом.

В воскресенье железнодорожники на выезде сыграли вничью с тольяттинской командой со счетом 1:1. Матч был перенесен в Саранск в связи с подготовкой арены в Самаре к форуму «Россия — спортивная держава».

«Команда не смогла вылететь из Саранска из-за технических проблем с самолетом. Все ожидают информацию по вылету в Москву», — приводит ТАСС заявление пресс-службы «Локомотива».

Следующий матч в РПЛ красно-зеленые проведут 1 ноября против «Зенита». Игра состоится в Санкт-Петербурге.

Источник: ТАСС
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Г
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П
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