Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал, какие задачи стоят перед командой.

«Главная задача: как можно быстрее вернуться к привычным нам местам, — сказал Мурзагулов в интервью клубному YouTube-каналу. — Как вы помните, почти до конца прошлого сезона мы претендовали на еврокубки.

Мы понимаем, что в этом году вернуться будет сложно. Нам нужно как можно скорее уйти от стыков, вернуться ближе к десятке. А дальше будем смотреть.

Сейчас очень странный рынок: люди из Европы едут очень тяжело, нужно бороться за россиян. Но переплачивать мы не готовы. На этом рынке будет тяжеловато работать.

Мы ищем игроков. Нам нужно три-четыре игрока в основу. Молодежь перспективная у нас есть. Но пока они на ноги становятся, им нужны дядьки на поле».